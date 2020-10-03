Рокебийер, , 00:20 — REGNUM В ходе урагана «Алекс» у атлантических берегов Франции пропали шесть человек. Их поиски все еще продолжаются. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает France Info.

Из-за сильнейшего ветра и ливней в департаментах Приморские Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег, где из-за урагана уже пропали шесть человек, был введен «красный» уровень опасности. Два человека пропали в коммуне Рокебийер., еще один — в городе Танд. Остальные трое, по всему видимому, оказались у моря в шторм, сообщили журналисты.

Напомним, 1 октября в пяти департаментах Франции на западе страны введен «оранжевый» уровень опасности из-за приближения урагана «Алекс».

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