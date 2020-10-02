Париж, 2 октября 2020, 22:10 — REGNUM Об обрушении автомобильного моста через реку Бореон в Приморских Альпах (юг Франции) 2 октября пишет La Provence.
Мост не выдержал разлива реки. Река вышла из берегов из-за ливней. О пострадавших в результате обрушения не сообщается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень опасности был введён накануне, 1 октября, в пяти департаментах на западе Франции из-за приближения урагана «Алекс».
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