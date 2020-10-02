Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Совершившая самоубийство у здания управления МВД в Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина (Мурахтаева) могла быть связана с сектой, считает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров.

Об этом он сообщил 2 октября агентству ТАСС.

По его словам, факт того, что к суициду Ирина Славина готовилась, говорит о том, что она относилась к категории людей «со сверхценными, доминирующим идеями».

«То, каким способом она это сделала, связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты», — считает Виктор Макаров.

Напомним, ранее следственное управление СК РФ по Нижегородской области назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для установления психического состояния Ирины Славиной.

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