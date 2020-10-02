Воронеж, 2 октября 2020, 20:52 — REGNUM Два лесных пожара ликвидированы в Павловском и Лискинском районах Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожарные продолжают работу по тушению пожара в лесном массиве в Новохопёрском районе, площадь возгорания составляет около 90 га. Тушение пожара осложнено труднодоступностью местности.
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За сутки авиацией МЧС в Воронежской области произведено 115 сбросов воды, всего на очаги сбросили 911 тонн воды. В 18:30 авиация завершила работу.
Как сообщало ИА REGNUM, с конца сентября в Воронежской области сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Прогноз на ближайшую неделю, по данным спасателей, остается неблагоприятным.
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