Венеция, Италия, 2 октября 2020, 20:44 — REGNUM В ближайшие выходные, 3−4 октября, северные регионы Италии ждет резкое ухудшение погодных условий, сообщили метеорологи в пятницу, 2 октября.
В Милане и его окрестностях ждут сильных ливней, в предгорьях Альп — снега.
Кроме того, предполагается, что уровень воды в лагуне Венеции поднимется до 135 см над уровнем моря. Если прогнозы метеорологов оправдаются, то будут впервые задействованы мобильные установки венецианского комплекса защитных сооружений, который продолжают достраивать.
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