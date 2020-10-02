Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Бывшему руководителю ГУ ФСИН России по Ростовской области вынесен приговор. Суд признал вину Муслима Даххаева в разглашении государственной тайны и превышении должностных полномочий.

Ростовский областной суд приговорил экс-главу силового ведомства к двум годам колонии-поселения. Весь срок пребывания в СИЗО во время следствия ему засчитан в качестве отбытого наказания из расчёта «один день — за два», пишет 161.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даххаев был задержан 13 ноября 2019 года по подозрению в коррупции и разглашении гостайны. В тот же день он был арестован.

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