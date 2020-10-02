Рязань, , 17:43 — REGNUM Следователи раскрыли жестокое убийство девятилетнего мальчика, совершённое в 2000 году в Рязани, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тело ребёнка было обнаружено 23 июня 2000 года в одном из гаражных боксов автогаражного кооператива в Октябрьском районе города. Причиной смерти мальчика стала черепно-мозговая травма, перед смертью ребенка подвергли сексуальному насилию. Однако тогда установить подозреваемого в убийстве не удалось, расследование дела было приостановлено.

Возобновили следствие спустя много лет после того, как у следователей появилась информация, а затем и доказательства причастности к преступлению уроженца Рязани 1970 года рождения. Установлено, что подозреваемый, уже имеющий несколько судимостей, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, после освобождения из мест лишения свободы весной 2000 года украл паспорт в Пермском крае, купил билеты на поезд и приехал к родственникам в Рязань. 22 июня 2000 года он увидел двух мальчиков, которые гуляли около автогаражного кооператива. Он подошёл к детям, схватил одного из них за ухо и, заявив, что у его сына пропал велосипед, затащил ребенка к заброшенному гаражу. Другой мальчик, испугавшись, убежал, родителям о произошедшем не рассказал.

Анализируя дела в отношении лиц, совершавших насильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, следователи-криминалисты обратили внимание на уголовное дело в отношении жителя Рязани, которое было прекращено в 2003 году за его смертью. Они установили общие признаки между преступлениями, совершенными им и убийством мальчика в Рязани. В материалах прекращенного уголовного дела имелись образцы крови подозреваемого. В сентябре 2020 года в рамках возобновленного уголовного дела по факту убийства ребенка молекулярно-генетической судебной экспертизой было установлено, что биологические следы, оставленные при совершении преступления, принадлежат подозреваемому. Уголовное дело закрыто в связи со смертью подозреваемого.