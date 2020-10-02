Воронеж, , 17:35 — REGNUM Более 500 тонн воды сброшено авиацией МЧС России на очаги природных пожаров в Воронежской области 2 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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Всего в Воронежской области с 30 сентября произошло пять крупных ландшафтных пожаров, на вечер 2 октября действует три пожара в Новохопёрском, Павловском и Лискинском районах, общей площадью 356,5 га, два пожара удалось локализовать.

На данный момент самая сложная ситуация с пожарами — в Новохопёрском районе, в лесном массиве заповедника действует пожар на площади 90 га.

«Тушение осложняется установившейся жаркой погодой, сильным ветром и труднодоступностью местности, куда нет возможности направить наземную технику», — сообщили в МЧС.

В тушении пожаров в Воронежской области участвуют почти 700 человек, используется три самолёта и два вертолёта. В районах, где есть очаги возгораний, дополнительно проведена опашка населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, «вторая волна» пожаров в Воронежской области началась 30 сентября, причиной стала сухая погода и сильный ветер. В Павловском районе природный пожар дошёл до посёлка Николаевка, где сгорел 21 жилой дом. В регионе действует режим ЧС.

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