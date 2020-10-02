Симферополь, , 17:24 — REGNUM 69-летний тренер по стрельбе одной из спортивных школ Симферополя задержан по подозрению в растлении 13-летней воспитанницы, возбуждено уголовное дело о совершении развратных действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч.2 ст. 135 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, во второй половине дня 29 сентября подозреваемый застал 13-летнюю девочку одну в раздевалке и совершил в отношении нее развратные действия, не связанные с применением насилия. Девочка убежала, дома рассказала о случившемся маме.

Подозреваемый задержан. При проведении оперативных мероприятий в телефоне мужчины были обнаружены фотоснимки непристойного содержания. Следствию предстоит установить, есть ли другие пострадавшие от действий мужчины. В ближайшее время в отношении тренера будет избрана мера пресечения.