Нижний Новгород, , 17:16 — REGNUM Демонстративное самоубийство совершила главный редактор портала «Коза Пресс» Ирина Славина у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде, передаёт 2 октября «Эхо Москвы».

Это произошло после того, как она разместила в своём паблике в Facebook пост «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Ранее Славина заявляла, что у неё в квартире прошли обыски: у журналистки искали материалы по «Открытой России», и с этой целью были изъяты компьютеры, телефоны и т. д.