Лондон, , 17:13 — REGNUM Службы безопасности лондонского аэропорта Хитроу эвакуировали людей из помещений второго терминала из-за обнаруженного там подозрительного предмета, сообщает 2 октября телекомпания ВВС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В качестве меры предосторожности мы временно удалили людей из этой зоны», — цитирует ВВС сообщение пресс-службы. Уточняется, что причиной эвакуации является «потенциально подозрительный предмет».

К зданию аэропорта прибыли многочисленные автомобили полиции.

О результатах проверки пока не сообщается.

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