Белокалитвинский район, Ростовская область, , 17:08 — REGNUM В Ростовской области удалось локализовать ещё один лесной пожар, вспыхнувший 1 октября в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 2 октября.

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"В Белокалитвинском районе локализован лесной пожар. 1 октября он перешёл с муниципальной территории — с хутора Бородинов. В его тушении было задействовано 192 человека и 80 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о двух крупных лесных пожарах, бушующих в Каменском и Цимлянском районах. В Каменском районе огнеборцы завершили борьбу со стихией, в Цимлянском районе пожар локализован.