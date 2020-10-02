Воронеж, , 16:54 — REGNUM ГУ МВД по Воронежской области официально опровергла данные о том, что пожары в Воронеже произошли по причине поджогов, произведенных неизвестными, передвигающимися на мотоциклах. Об этом 2 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях – все новости»

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что 29 сентября в полицию поступило заявление о совершении целенаправленных поджогов леса на микрорайона Подгорное Коминтерновского района Воронежа неизвестными лицами, передвигающимися на мотоциклах.

«Информация не нашла своего подтверждения и является недостоверной. Сама заявитель и опрошенные сотрудниками полиции местные жители опровергли сведения о том, что кто-то из них на местах возникновения пожаров видел подозрительных мотоциклистов, которые оказали противодействие и якобы причинили телесные повреждения одной из них. Кроме того установлено, что находившиеся вместе с заявительницей на месте происшествия двое молодых людей на скутере, убедившись, что ситуация контролируется пожарными, покинули место и никаких противоправных действий не совершали», — сообщили об итогах проверки в ГУ МВД по региону.

В полиции также напомнили об ответственности о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка.

Сегодня же, 2 октября, ситуацию с пожарами прокомментировали в отделе развития микрорайона Подгорное. В частности, в заявлении говорится, что о «людях на мотоциклах» сообщили жители, которые непосредственно принимали участие в тушении пожаров.

«У нас нет оснований не верить нашим соседям. В их интересах мы направили обращение в правоохранительные органы для того, чтобы была проведена проверка этой информации и приняты меры, потому что сами люди не хотели этого делать. Они просто боятся, что в следующий раз загорятся уже сразу их дома, а не лес или трава поблизости. Жители микрорайона говорили это мне лично, люди напуганы. И по-человечески мне очень понятно, почему сейчас они дают такие пояснения. Но я все равно убеждена — если бы подгоренцы не дежурили, если бы не тушили огонь сами, если бы мы не рассказали об их подозрениях, не привлекли внимание к этой ситуации, то Подгорное продолжало бы вспыхивать», — говорится в комментарии руководителя отдела развития микрорайона Подгорное Светланы Кравцовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 сентября в Воронежской области произошло несколько крупных пожаров, в том числе — в районе микрорайона Подгорное. Тогда сотрудники МЧС не исключили и человеческий фактор как одну из причин пожаров. Вторая волна пожаров накрыла Воронежскую область 30 сентября, по данным на утро 3 октября природные пожары действовали в Павловском, Лискинском, Новохопёрском районах на общей площади более 355 гектаров. В Воронежской области введён режим ЧС.