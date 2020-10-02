Воронеж, 2 октября 2020, 16:54 — REGNUM ГУ МВД по Воронежской области официально опровергла данные о том, что пожары в Воронеже произошли по причине поджогов, произведенных неизвестными, передвигающимися на мотоциклах. Об этом 2 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.
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Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что 29 сентября в полицию поступило заявление о совершении целенаправленных поджогов леса на микрорайона Подгорное Коминтерновского района Воронежа неизвестными лицами, передвигающимися на мотоциклах.
В полиции также напомнили об ответственности о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка.
Сегодня же, 2 октября, ситуацию с пожарами прокомментировали в отделе развития микрорайона Подгорное. В частности, в заявлении говорится, что о «людях на мотоциклах» сообщили жители, которые непосредственно принимали участие в тушении пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 сентября в Воронежской области произошло несколько крупных пожаров, в том числе — в районе микрорайона Подгорное. Тогда сотрудники МЧС не исключили и человеческий фактор как одну из причин пожаров. Вторая волна пожаров накрыла Воронежскую область 30 сентября, по данным на утро 3 октября природные пожары действовали в Павловском, Лискинском, Новохопёрском районах на общей площади более 355 гектаров. В Воронежской области введён режим ЧС.