Ярославль, , 16:43 — REGNUM Заволжский районный суд Ярославля признал виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия двух сотрудников колонии №8 регионального управления ФСИН Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в Генеральной прокуратуре РФ, само преступление относится к ноябрю 2016 года. Обвиняемые тогда занимали должности заместителя начальника отдела безопасности и начальника цеха центра трудовой адаптации исправительной колонии № 8 УФСИН России по Ярославской области.

«По распоряжению руководства регионального управления они прибыли в исправительную колонию № 1 для проведения обысков. Во время перемещения трех заключенных в помещение для проведения обыска обвиняемые нанесли им несколько ударов руками и ногами по туловищу», — отметили в прокуратуре.

Сардор Зиябов за совершенное преступление приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дмитрий Никитенко осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, однако освобожден в зале суда в связи с фактическим отбытием срока в течение предварительного следствия. Оба осужденных лишены специальных званий, а также в течение 2,5 лет не смогут занимать должности в правоохранительных и госорганах.

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