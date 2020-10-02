Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Новосибирский суд взыскал с администрации Октябрьского района города компенсацию морального вреда за падение ребёнка в открытый неогороженный ливневый люк. Об этом говорится на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

«Решением Октябрьского районного суда исковые требования Трушкиной АА., действующей в своих интересах и в интересах своих несовершеннолетних детей, о взыскании морального вреда, причинённого в результате падения 8 августа 2018 года несовершеннолетней дочери истицы в открытый неогороженный ливневый люк под виадуком Бугринского моста, удовлетворены частично: с Администрации Октябрьского района города в пользу Трушкиной взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей; в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей; в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей», — говорится в решении суда.

В удовлетворении исковых требований к мэрии Новосибирска, департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города, МКУ «ДЭУ №1», МУП «УЗСПТС», МКУ «Октябрьское» было отказано. Решение суда в законную силу ещё не вступило.