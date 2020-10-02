Киев, , 16:32 — REGNUM Возле здания Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве произошел взрыв, сообщает 2 октября пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Что именно взорвалось, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, взрывом был поврежден фасад здания.

«В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства», — указано в сообщении на официальной странице суда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт о разгуле коронавируса на Украине: ситуация «идиотическая»