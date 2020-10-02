Ярославль, , 16:27 — REGNUM Начальник штаба УМВД России по Ярославской области Алексей Ключарёв помещён под домашний арест. Такую меру пресечения полицейскому избрал Кировский районный суд Ярославля, сообщили в областном суде.

УМВД России по Ярославской области

Ключарёва подозревают в превышении должностных полномочий в 2012—2013 годах, когда он занимал должность начальника тыла УМВД. Следствие полагает, что своими действиями он нанёс ущерб на сумму 51 млн рублей. Речь идёт о подписании актов выполненных работ без реального из выполнения.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, но суд принял предложение защиты о домашнем аресте.

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