Волжский, Волгоградская область, , 16:25 — REGNUM Обстоятельства гибели 35-летней женщина и получения ранений её маленькими детьми выясняют следователи СУ СКР по Волгоградской области в городе Волжский. Об этом сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тело 35-летней местной жительницы с ножевым ранением было обнаружено 2 октября в одной из квартир жилого дома в Волжском. Из этой же квартиры с ножевыми ранениями были госпитализированы восьмилетний мальчик и четырёхлетняя девочка — дети погибшей женщины. Состояние старшего из детей медики оценивают как тяжёлое.

По предварительным данным, ранения детям нанесла сама женщина, которая затем покончила с собой. Супруг погибшей в момент трагедии находился на заработках в другом районе Волгоградской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники полиции.