Ижевск, , 16:08 — REGNUM На улице Промышленной в Ижевске днем 2 октября перевернулся грузовик с бетономешалкой, повредив линию электропередачи. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Он имел все необходимые документы, а по итогам медицинского освидетельствования выяснилось, что он был трезв.

В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время остановлено движение электротранспорта из-за обрыва электросетей. Ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года бетономешалка опрокинулась на съезде с Московской кольцевой автодороги (МКАД) на Троекуровском проезде. В результате аварии никто не пострадал, затруднений в движении автотранспорта не произошло.