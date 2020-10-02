Элиста, , 16:07 — REGNUM Власти Элисты выдали инвалиду непригодный для строительства жилья земельный участок. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия 2 октября.

В ходе проверки, проведённой на основании жалобы жителя Элисты, было установлено, что заявителю в аренду предоставили земельный участок, расположенный в охранной зоне с особыми условиями использования территории. Строительные работы проводить на участке запрещено.

Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить инвалиду другой земельный участок. Служители Фемиды встали на сторону надзорного ведомства. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.