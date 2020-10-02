Харьков, Украина, , 16:08 — REGNUM В Харьковской области Украины в доме сотрудника СБУ правоохранители выявили арсенал оружия и наркотики. Об этом сообщила 2 октября пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В ходе обысков в жилье подозреваемого был найден автомат Калашникова, более 3 тыс. патронов к нему, две гранаты Ф-1 и взрывчатка. Кроме того, правоохранители нашли 12 граммов амфетамина.

Сотрудник СБУ задержан, ему грозит до семи лет тюрьмы, отметили в ГБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе проведения карательной операции в Донбассе военная прокуратура Украины задержала нескольких членов ВСУ, которых подозревают в торговле оружием.

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