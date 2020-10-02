Цимлянский район, Ростовская область, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области удалось локализовать пожар, третьи сутки бушующий в Цимлянском лесничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 октября.

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"В 15:30 мск лесной пожар в Цимлянском районе локализован на площади 347 гектаров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар на территории Цимлянского участкового лесничества вспыхнул 30 сентября. Источником возгорания стал степной пожар. Борьбу с огненной стихией осложнял сильный ветер. 1 октября к тушению пожара удалось привлечь самолёт Ил-76 МЧС России.

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