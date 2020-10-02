Уфа, , 16:29 — REGNUM Истощенного медведя в клетке обнаружили в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на свой источник.

По информации журналистов, измученное животное было найдено рядом с деревней Новоивановка Ишимбайского района. Медведь сильно истощен и находится в стрессовом состоянии.

По предварительной информации, животное живет в клетке свыше 10 лет. Также там был орел и волк. Ранее там жил второй медведь, но он недавно погиб.

По словам Юлии М., которая сообщила о происшествии, второй медведь умер от голода, и этот медведь в таком состоянии, что тоже долго не проживет. Она также сообщила, что обращалась в правоохранительные органы, но сотрудники полиции сказали, что забрать животное некуда.

По непроверенной информации, клетка с животным находится на территории хутора, который ранее принадлежал бывшему «смотрящему» Ишимбая, которого осудили в прошлом году на 14 лет за организацию банды вымогателей.

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