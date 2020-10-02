Батуми, Грузия, , 15:44 — REGNUM Тела трех человек, погибших во время оползня, нашли 2 октября спасатели в Хелвачаурском муниципалитете в Аджарии. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, из завалов достали легковой автомобиль, в котором находились двое погибших мужчин. Кроме того, спасатели в том же муниципалитете нашли тело женщины. По сообщениям свидетелей, с ней были муж и сын. Их поиски продолжаются.

Сообщается, что в районе бедствия работает 200 спасателей. Операции мешает плохая погода.

Напомним, в ночь на 2 октября в Аджарии прошли сильные дожди. Во многих населенных пунктах залило улицы и первые этажи домов. В Хелвачаурском муниципалитете в результате схода оползня под завалом оказался дом.

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