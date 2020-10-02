Хатанга, Красноярский край, , 15:30 — REGNUM В Красноярском крае отобраны пробы почвы и воды в Хатанге. На месте разлива нефтепродуктов работали инспекторы норильского подразделения экологического надзора минэкологии края. Об этом ИА REGNUM сообщили в красноярском правительстве.

Напомним, 27 сентября при перекачке сырой нефти с танкера на склад нефтепродуктов, расположенный в трёх километрах ниже села Хатанга, произошёл разлив нефтепродуктов. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Зоной действия определена территория разлива.

«Специалисты отобрали шесть проб почвы на земельном участке, а также четыре пробы воды в реке Хатанга — выше места разлива, непосредственно в месте попадания нефтепродуктов в водный объект, а также на 500 и 1000 метров ниже по течению», — уточнили в краевой администрации.

Все результаты анализов отобранных проб почвы и воды будут переданы в прокуратуру, которая сейчас проводит проверку.