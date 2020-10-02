Сеул, , 15:41 — REGNUM В Южной Корее оценили ущерб, нанесённый стране тайфунами «Майсак» и «Хайшен». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, ущерб оценивается в 606,3 млрд вон (~$521,1 млн).

Известно, что ущерб, нанесенный объектам общественного использования, оценивается в 198 млрд вон (~$170,1 млн), частным объектам — 23,4 млрд вон (~$20,1 млн).

По регионам, ущерб в провинции Кёнсан-Пукто оценивается в 203,7 млрд вон (~$175 млн), в провинции Канвондо — в 186,4 млрд вон (~$160,2 млн), в провинции Кёнсан-Намдо — 49,5 млрд вон (~$42,5 млн), в провинции Чолла-Намдо — 41,4 млрд вон (~$35,5 млн).