Тюмень, , 15:15 — REGNUM В Тюмени несовершеннолетний студент одного колледжей со сломанной ногой вплавь убегал 2 октября от инспекторов ДПС. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Утром водитель «Жигулей» седьмой модели не остановился по требованию инспекторов. На ул. Коммунистической он врезался в забор дома. Выскочил из автомобиля и спрыгнул в Туру на набережной. На другом берегу его задержали сотрудники ГИБДД и доставили в больницу, так как при прыжке он повредил ногу.

У подростка не было прав на вождение автомобиля. На него составлен материал по административному делу.

«Оформить за неповиновение сотрудникам полиции его нельзя, поскольку в силу возраста он ещё не подлежит ответственности. Тем не менее, ему выписали штраф в пять тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения. И ещё один штраф за то, что не остановился по требованию сотрудника ГИБДД», — сообщила «Нашей газете» начальник пресс-службы ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.