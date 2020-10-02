Каменский район, Ростовская область, , 14:53 — REGNUM В Ростовской области ликвидирован один из двух лесных пожаров. Борьба с огнём окончена в Каменском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.

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«В 14:30 мск объявлена полная ликвидация по Каменскому району», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара пожара в Каменском районе составила 148 га. С огнём боролись около суток. Работу осложнял сильный ветер. Из-за угрозы распространения пламени были эвакуированы жители хутора Муравлёв. Часть строений и домов уничтожены огнём.

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