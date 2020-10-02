Чебоксары, , 14:41 — REGNUM В столице Чувашии 64-летний водитель, находясь состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и не справился с управлением автомобилем на повороте. Нарушитель закона с 45-летним стажем вождения вылетел на пешеходную зону, где в это время проходила женщина и 6-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла 1 октября около 17:00 по местному времени на съезде с моста по проспекту Мира. Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 52-летнюю женщину и ребенка, которого она сопровождала. Мальчик был отпущен домой после оказания медицинской помощи, а жительница Ядринского района с различными травмами госпитализирована в стационар.

Ранее водитель за нарушения правил дорожного движения к ответственности не привлекался. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии, в которой погибла 15-летняя школьница. Обвинение предъявлено 27-летнему марпосадцу. Авария произошла 7 июля 2020 года около 21:00 на дороге Марпосад — Аксарино. По данным следствия, обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения иномаркой «Хендай Солярис», допустил выезд на полосу встречного движения, где сбил идущую навстречу 15-летнюю школьницу. Полученные ранения оказались смертельными: девочка умерла на месте ДТП.

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