Юхнов, Калужская область, , 14:29 — REGNUM В городе Юхнов Калужской области сотрудница финансово-кредитной организации оформляла фиктивные договоры займов на несуществующих лиц, а полученные деньги присваивала. Общая сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

По версии правоохранителей, также, будучи материально ответственным лицом, женщина брала денежные средства организации, но не возвращала их. В данном случае недостача составила более 50 тысяч рублей.

По фактам мошенничества и растраты возбуждены уголовные дела. Сотруднице банка грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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