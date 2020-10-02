Ош, Киргизия, , 14:03 — REGNUM Партия «Республика» заявила о том, что во время агитационной кампании на выборах в парламент Киргизии произошло убийство по политическим мотивам одного из ее агитаторов, передает «Азаттык» (СМИ — иностранный агент).

По имеющейся информации, инцидент произошел 30 сентября в Узгенском районе Ошской области — в ходе драки между агитаторами двух политических блоков один из них несколько раз ударил другого острым предметом, в результате чего тот скончался от полученных ран.

Представители выражают опасения, что правоохранительные органы будут квалифицировать произошедшее как бытовое преступление, не имеющее никакой политической подоплеки.

Отметим, что по информации регионального управления внутренних дел, погибший Ормон уулу Замир сдавал в аренду свой автомобиль партии «Республика», а подозреваемый в убийстве не имеет отношения ни к какому политическому объединению.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. Участие в них принимают 16 партий, которые претендуют на 120 депутатских мандатов.