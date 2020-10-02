Уфа, , 14:03 — REGNUM Вахтовика оштрафовали за самовольный уход из обсерватора в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Кушнаренковского районного суда.

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В суде было установлено, что 7 мая текущего года житель села Тарабердино 1980 года рождения, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, вернулся с вахты. Мужчину доставили в обсерватор города Уфы в состоянии средней тяжести. Он его самовольно покинул. Тем самым совершил административное правонарушение, которое предусмотрено ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Отмечается, что мужчина признал свою вину в совершении этого правонарушения. В результате суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

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