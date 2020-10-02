Степанакерт, , 13:42 — REGNUM Попавшая под обстрел в Нагорном Карабахе российская певица Юлия Чичерина не пострадала. Об этом изданию «Подъем» рассказал находившийся с ней муж Сухраб Раджабов.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они (беспилотники) вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает», — сказал он.

Раджабов уточнил, что они прибыли в зону конфликта добровольцами ради поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Отметим, ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что самолет и беспилотник ВС Азербайджана сбили армянские ПВО в ходе продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе.

Читайте также: В Ереване сообщили о сбитом в Нагорном Карабахе самолете ВС Азербайджана