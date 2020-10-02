Уфа, , 13:47 — REGNUM Двух парней подозревают в убийстве двух местных жителей в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 сентября текущего года в Зианчуринском районе в деревне Новопетровское были найдены множественные следы, похожие на кровь. Было установлено, что в этом доме жили два брата 55-и лет и 50-и лет. Стражи порядка выявили следы волочения и следы от колес гужевой повозки. Вскоре они обнаружили эту повозку со следами крови и установили личности подозреваемых 18-ти лет и 19-ти лет.

По версии следствия, ночью 29 сентября текущего года подозреваемые и потерпевшие распивали алкогольные напитки в доме у двух братьев. В какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что подозреваемые избили потерпевших. В результате братья скончались на месте. Тогда подозреваемые вывезли тела в лес на гужевой повозке, которая принадлежала родителям одного из подозреваемых.

Отмечается, что после предъявления собранных доказательств подозреваемые сознались в убийстве, а также показали местонахождение тел потерпевших. Подозреваемые задержаны. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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