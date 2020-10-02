Тюмень, , 13:41 — REGNUM В Тюмени жители двух подъездов разрушенного взрывом бытового газа дома № 95 по ул. 50 лет ВЛКСМ смогут скоро вернуться в свои квартиры. Дом подлежит восстановлению, пришли к заключению специалисты строительной компании «Геофонд+», сообщает пресс-служба мэрии.

Однако жители наиболее пострадавших от взрыва двух подъездов вернутся в свои квартиры не ранее, чем через год. К ноябрю станут известны результаты второго этапа комплексного обследования дома, около 2−3 месяцев уйдёт на разработку проекта, и около года займут ремонтные работы, поясняют в горадминистрации Тюмени.

Напомним, вечером 20 сентября 2020 года в квартире на втором этаже дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ в результате неосторожных действий с газопроводом произошло возгорание природного газа и хлопок. Было повреждено имущество жильцов дома, есть госпитализированные пострадавшие. По факту возбуждено уголовное дело.

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