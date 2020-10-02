Калач, Воронежская область, , 13:25 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в специализированном хозяйстве «Калачеевское» в поселке Пригородный Калачеевского района Воронежской области. На территории района введены карантинные ограничения на период до 2 марта, сообщается в опубликованном указе губернатора Воронежской области от 1 октября.

Калачеевский район разделён на угрожаемые зоны, в первую — в радиусе пяти километров от очага — вошли поселок Пригородный, хутор Сереженков, село Заброды и село Ширяево. Вторая угрожаемая зона установлена в административных границах Калачеевского района.

Администрация Калачеевского района призвала владельцев свиней зарегистрировать животных в администрациях поселений, при подозрении заболевания вызвать ветеринарного работника. В районе создана специальная комиссия по борьбе с АЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Самарской области было выявлено несколько очагов АЧС.