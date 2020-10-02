Уфа, , 13:00 — REGNUM Таксиста в Башкирии обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла школьница и пострадали трое несовершеннолетних. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в Иглинском районе летом 2020 года 38-летний обвиняемый со своей приятельницей употреблял алкогольные напитки на озере. После этого он сел за руль автотранспортного средства и отправился домой. В какой-то момент он выехал на обочину и наехал на несовершеннолетних, которые шли в школу. Следователи считают, что он не остановился, а поехал дальше. В результате его автомашина опрокинулась в кювете.

В этой аварии погибла школьница, а трое несовершеннолетних получили различные травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за гибель ребенка в ДТП осудили водителя