Северодонецк, 2 октября 2020, 13:21 — REGNUM С начала 2020 года площадь лесов, пострадавших в результате пожаров на Украине, составила 25 тыс. гектаров. Об этом заявил 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, общаясь с журналистами во время посещения подконтрольной Украине части ЛНР.
Шмыгаль отметил, что власти Украины вынуждены разработать стратегию по борьбе с пожарами, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Напомним, ранее в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгораний на территории Донбасса увеличилась до 13 тыс. гектаров.
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