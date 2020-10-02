Северодонецк, , 13:21 — REGNUM С начала 2020 года площадь лесов, пострадавших в результате пожаров на Украине, составила 25 тыс. гектаров. Об этом заявил 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, общаясь с журналистами во время посещения подконтрольной Украине части ЛНР.

«В целом цифра пострадавших площадей в Украине от лесных пожаров в этом году составляет более 25 тысяч гектаров. Фактически большой лесхоз мы потеряли из-за лесных пожаров», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что власти Украины вынуждены разработать стратегию по борьбе с пожарами, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Напомним, ранее в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгораний на территории Донбасса увеличилась до 13 тыс. гектаров.

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