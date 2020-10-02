Каменский район, Ростовская область, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области площадь лесного пожара в Каменском районе составляет 148 га, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 октября.

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"В 10:55 мск объявлена ликвидация открытого горения в Каменском районе (лесной пожар) на площади 148 га», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее ситуация с пожарами в Каменском районе оценивалась как наиболее сложная. Огонь перекинулся на жилые дома хуторян. В настоящее время люди эвакуированы. Для них развёрнут пункт временного размещения.