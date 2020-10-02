Степанакерт, , 12:46 — REGNUM В Нагорном Карабахе под обстрел беспилотников ВС Азербайджана попала российская певица Юлия Чичерина. Об этом 2 октября ТАСС сообщили в окружении певицы.

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«Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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