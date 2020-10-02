Красноярск, , 12:44 — REGNUM В Красноярске 2 октября произошло ЧП в пристройке с административными помещениями к жилому многоэтажному дому на ул. Весны, 9. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

На место выехали силовые ведомства и сотрудники МЧС. Привлечено 29 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Как передают красноярские массмедиа, по словам очевидцев, в пристройке панельного дома произошёл взрыв газового баллона. Сообщается также, что пострадал один человек.