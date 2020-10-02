Степанакерт, , 12:36 — REGNUM Подразделения ПВО Армении сбили ещё один самолет ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Армянские силы ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе (Нагорно-Карабахская республика) в 12:15 (11:15 мск) сбили самолет противника», — говорится в сообщении Степанян.

Кроме того, она уточнила, что на северном направлении подразделения армянских ПВО в период с 12:07 до 12:10 также сбили два азербайджанских беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что самолет и беспилотник ВС Азербайджана сбили армянские ПВО в ходе продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе.