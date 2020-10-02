Уфа, , 12:40 — REGNUM Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб ребенок в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в декабре прошлого года 35-летний подсудимый ехал на автомобиле по автотрассе «Уфа — Инзер — Белорецк». В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с автомашиной «Ниссан Альмера». В результате этой аварии погиб 5-месячный малыш.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения. Свою вину подсудимый не признал.

В результате Белорецкий межрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме этого, подсудимый лишен права управления автомобилем на два года и шесть месяцев. Суд также взыскал с него компенсацию морального вреда на сумму 1 млн рублей.

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