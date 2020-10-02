Барнаул, , 12:34 — REGNUM С ростом числа новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае начались вспышки SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, сегодня, 2 октября, в Барнауле на карантин закрылась поликлиника №9. Это амбулаторное учреждение расположено в Индустриальном районе краевого центра и является одним из крупнейших.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: вот уже вторые сутки в регионе регистрируют по девять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 502 человека.

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Ещё одна вспышка коронавируса вновь произошла в Алтайской краевой больнице скорой медицинской помощи. Накануне, 1 октября, там скончался заведующий травматологическим отделением Игорь Деев.

А в краевой клинической больнице лечение от двусторонней COVID-пневмонии получает губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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