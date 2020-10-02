Димитровград, Ульяновская область, , 12:36 — REGNUM В Димитровграде отопительный сезон начали с 28 сентября. Теплоснабжение первоочередно начали с учреждений здравоохранения и образования. Но в четырех детских садах и одной школе дети продолжают оставаться без тепла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Прокурорская проверка установила, что теплоснабжение почти неделю отсутствует в детских садах — №4 «Алёнушка», №9 «Улыбка», №10 «Ёлочка» и №53 «Яблонька», а также в средней школе №17. Кроме этого, отопление не своевременно подали в отдельных учреждениях здравоохранения, культуры и спорта.

Подобные бездействия могут привести к нарушению прав учащихся и воспитанников образовательных учреждений. Прокуратура направила городским властям предостережение о недопустимости нарушения закона, предупредив об административной и уголовной ответственности в случае ущемления интересов детей и других категорий граждан.

ИА REGNUM напоминает, на 14 сентября Ульяновск был готов к отопительному сезону, за исключением восьми многоквартирных домов. В администрации города отмечали, что управляющие компании выполнили запланированные технические мероприятия по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

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