Чита, , 12:22 — REGNUM В Забайкальском крае вынесено винительный приговор 46-летнему жителю Читы: более 17 лет колонии строгого режима он получил за то, что в октябре 2019 г. мужчина на почве ревности убил супругу. Причём, как сообщает прокуратура региона, все происходило на глазах десятилетней дочери, которую мать в это время сопровождала в школу.

«Мужчина приготовленным заранее пчеловодческим ножом нанес более 10 ударов по телу женщины, отчего наступила ее смерть на месте происшествия», — поясняют следователи.

Дополнительно осуждённому за убийство назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее без изменений был оставлен приговор 47-летнему жителю Читинского района Забайкальского края Сергею Никулину: начале июня 2019 года на одном из дачных участков с. Тасей Читинского района после алкогольного возлияния и ссоры мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов, от которых она упала на землю, где тлела листва и сухая трава. Тогда злоумышленник набросал на женщину сухую листву и облил её тело бензином. Смерть наступила от полученных телесных повреждений и ожогов тела.

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