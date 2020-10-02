Ярославль, , 12:06 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере» в отношении директора государственного учреждения, подведомственного правительству региона. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

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Как полагает следствие, в сентябре текущего года директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Рыбинское лесничество» получил от предпринимателя 70 тысяч рублей. Взятка давалась за общее покровительство и попустительство по службе. Лесничий дал согласие не применять в будущем входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления нарушений порядка лесопользования и порубки коммерсантом.

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России по Ярославской области. Подозреваемый был задержан, а затем и арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

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