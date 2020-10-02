Улан-Удэ, , 11:33 — REGNUM Следователи в Октябрьском районе Улан-Удэ разбираются в обстоятельствах срыва сроков начала отопительного периода в ряде микрорайонов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Как отмечается, власти города в лице муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» заключило контракт с компанией на реконструкцию теплосетей от котельной «Юго-Западная». По условиям соглашения, работы должны были быть завершены к 30 сентября. Однако сотрудники администрации не вели контроль за ходом работ, в связи с чем подрядчик сорвал сроки сдачи.

«В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города до настоящего времени лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», — отметили в ведомстве.

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