Киев, , 11:43 — REGNUM На Украину вылетели федеральные детективы из США для расследования смерти сотрудницы посольства Санвер Никаело. Об этом сообщил 2 октября телеканал «1+1».

По данным журналистов, погибшая — жена военного пресс-атташе США на Украине. У неё осталось четверо детей.

Здание, в котором находится тело погибшей, охраняют полицейские. Украинские судмедэксперты не проводят вскрытие, поскольку ожидают прибытия американских детективов.

Напомним, американку нашли на железнодорожных путях в Киеве со смертельной травмой головы. Она была одета в спортивный костюм с наушниками в ушах.

По одной из версий, женщину мог задеть проходящий мимо поезд. Согласно второй версии — на неё мог напасть неизвестный высокий мужчина 30−40-летнего возраста.

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