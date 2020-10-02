Пенза, , 11:49 — REGNUM Сотрудники полиции в Пензенской области совместно с Росгвардией задержали подозреваемых в мошенничестве участников организованной группы. Злоумышленники под видом бесплатного гарантийного обслуживания пластиковых окон и ПВХ-конструкций подозреваются в хищении денежных средств у пожилых людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С марта 2018 по сентябрь 2020 года подозреваемые осуществляли противоправные действия. Предполагаемый организатор группировки, являясь директором компании, передавал свои подчиненным информацию с телефонами и адресами пожилых жителей. Менеджеры обзванивали их и предлагали бесплатную диагностику окон. После осмотра злоумышленники сообщали о необходимости замены фурнитуры либо установки дополнительных элементов. Стоимость расходных материалов при этом завышалась более чем в 10 раз. С целью придания законности своих действий участники группы заключали с пострадавшими договора, в которых указывали не проводимые в действительности работы. Подозреваемые скрытно вели аудио‑ и видеозаписи встреч, подтверждающие добровольный характер сделок.

Оперативники задержали 16 человек, среди которых жители Пензенской области и Мордовии. Четверо заключены под стражу, двое под домашним арестом, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительно, от действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек.

ИА REGNUM напоминает, одиннадцать жителей Пензенской области и еще трех регионов России предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С августа 2017 года по июль 2019 года обвиняемые в составе организационной группы под предлогом проверки газового оборудования приходили в квартиры престарелых пензенцев, создавали видимость неисправности оборудования и заявляли о возможности утечки газа. За это время от действий обвиняемых пострадали 55 человек преклонного возраста, которые лишились не менее 900 тыс. рублей.

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